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Три человека пострадали в крупном ДТП в Хабаровске

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Крупное ДТП произошло в ночь на 20 декабря в Хабаровске. На улице Серышева столкнулись три легковых автомобиля. Пострадали три человека.

Как уточняет ИА AmurMedia, водитель Toyota Corona Exiv не смог соблюсти безопасную дистанцию и столкнулся с Hyundai Solaris. От удара тот врезался в Mitsubishi Pajero, двигавшийся в попутном направлении.

В результате 33-летний водитель и пассажир Toyota Corona Exiv получили ушибы. Травма головы диагностирована у 28-летней пассажирки Hyundai Solaris.

Автоинспекторы выяснили, что водительские права водителя Toyota были просрочены. Кроме того, у него не оказалось страхового полиса. От освидетельствования водитель отказался.

19 декабря сообщалось о ДТП в Алтайском крае, в котором погибли пять человек, в том числе четверо полицейских. Столкнулись служебная полицейская машина и автомобиль Toyota.

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