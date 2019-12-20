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Движение на Лубянке возобновлено

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Дорожное движение в районе улицы Большая Лубянка открыто, сообщает пресс-служба московского транспорта на своей странице в Twitter в пятницу, 20 декабря.

Приняли удар: как удалось избежать больших жертв на Лубянке
Накануне Дня сотрудников органов госбезопасности неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы

Накануне вечером Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил о перекрытии движения и посоветовал москвичам выбирать пути объезда. Поводом для этого стал инцидент со стрельбой у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

По данным Следственного комитета (СК), в результате происшествия пострадали одно гражданское лицо и четыре сотрудника ФСБ. Еще один сотрудник спецслужбы погиб. Стрелявший был нейтрализован. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

СМИ сообщили о том, что личность стрелка установлена — предполагаемым преступником был 39-летний урoженец Московской области Евгений Манюров, в квартире которого сейчас проводятся обыски.

Расследование дела по поручению главы СК Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства.

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