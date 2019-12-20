Учеников академии балета в Вене принуждали курить для похудения. Студенты пожаловались на жестокость преподавателей еще в апреле. Все это время школу проверяла специальная комиссия.



Эксперты подтвердили — молодых танцоров оскорбляли и сурово наказывали. У некоторых детей обнаружили следы побоев: синяки и царапины.



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