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Суд Бельгии впервые признал виновного в геноциде в Руанде

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Фото: ТАСС/Роман Денисов
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Суд Брюсселя признал бывшего чиновника Руанды виновным в участии в массовых убийствах мирного населения на этнической почве в африканской стране в 1994 году.

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71-летний Фабьен Нереце также признан виновным в совершении военных преступлений. Бельгийская прокуратура считает, что тогда он отдал приказ об убийстве 11 человек.

Приговор будет оглашен в пятницу, 20 декабря. Экс-чиновнику грозит пожизненное заключение. Он был задержан в 2011 году во Франции, где пребывал в статусе беженца, передает AFP.

В качестве доказательства правдоподобности показаний свидетелей прокурор процитировал выступления Нереце на публичных митингах, где тот призывал к убийству представителей этнического меньшинства тутси.

В Бельгии ранее выносили обвинительные приговоры за убийства в Руанде. Однако дело Нереце является первым, когда человека признали виновным в геноциде.

По закону 1993 года бельгийские суды обладают юрисдикцией для преследования за геноцид, военные преступления и преступления против человечества, где бы они ни происходили.

Ранее Канада депортировала в Руанду африканского политика Леона Мугесеру, которого обвиняют в подстрекательстве к геноциду. Позже он был также приговорен к пожизненному заключению.

Геноцид в Руанде стал следствием прихода к власти временного правительства, состоящего в основном из представителей народности хуту. В столкновениях с тутси, по данным ООН, погибли около 800 тыс. человек.

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