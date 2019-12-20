Отец и дочь в США врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами

Отца и дочь обвинили в мошенничестве в США из-за того, что они врали об участиях в лотереях и получали за якобы выигранные деньги налоговые вычеты. Об этом сообщила газета The Sun-Sentinel.

Поддельные налоговые декларации житель Флориды Кеннет Роджер Эдмонсон и его дочь Даниэль Текила Эдмонсон начали регистрировать в 2015 году. По предварительным данным, в общей сложности они потребовали выплатить им $175 млн.

Они смогли получить от Налогового управления страны $3,4 млн, но позднее выяснилось, что в лотерею они никогда не выигрывали, и Федеральный суд Палм-Бич обвинил их в мошенничестве.

Вначале они заявили о своей неприкосновенности, Даниэль заявила, что она якобы «коренная мавританская американка» и не будет подчиняться властям. Также женщина потребовала денежную компенсацию за несправедливое заключение.

Сейчас злоумышленникам грозит более 20 лет тюрьмы по двум предъявленным обвинениям: за мошенничество и предоставление заведомо ложных документов.

21 июня сообщалось, что житель Южной Каролины выиграл джекпот лотереи размером в $1 млн. Выигрыш выпал на день рождения счастливчика.