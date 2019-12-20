Львица помогла детенышам пройти вброд кишащую крокодилами реку

Львица, которая переводила детенышей через кишащую крокодилами реку, попала на видео в кенийском заповеднике Масаи-Мара. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел на реке Эвасо-Нгиро. Фотограф Лука Бракали, который заметил животных, отметил, что это редкое зрелище, детеныши были слишком молодыми, чтобы переправляться вброд.

Львята смогли успешно добраться до противоположного берега, хотя одного из них едва не унесло течением. Он оступился и ушел с головой под воду, но мать вмешалась и выловила его из реки.

18 декабря сообщалось, что британский дайвер Бен Бурвилль запечатлел на видео дружелюбного тюленя, который стал обнимать его во время погружения.