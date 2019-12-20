Врио губернатора Еврейской автономной области объявил 31 декабря выходным
Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн распорядился объявить 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает местный портал РИА Биробиджан.
Такое решение было принято по итогам голосования жителей области в социальных сетях. 94 % проголосовавших предпочли перенести выходной с 28 декабря на 31 декабря.
«Решение сделать 31 декабря выходным днем позволит жителям области комфортно подготовиться к встрече Нового года и создаст праздничное настроение», — отметил врио губернатора.
Ранее аналогичное решение приняли в Томской, Кировской, Волгоградской, Амурской, Магаданской, Воронежской, Свердловской, Псковской, Ленинградской областях, а также в Татарстане, Якутии и ряде других регионов.
28 ноября на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже тогда, когда он выпадает на будни. В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим днем.
19 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин посчитал логичным сделать 31 декабря выходным днем. При этом он отметил, что не уверен, что такое решение надо принимать в спешке в этом году.