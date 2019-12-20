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Врио губернатора Еврейской автономной области объявил 31 декабря выходным

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Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн распорядился объявить 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает местный портал РИА Биробиджан.

Такое решение было принято по итогам голосования жителей области в социальных сетях. 94 % проголосовавших предпочли перенести выходной с 28 декабря на 31 декабря.

«Решение сделать 31 декабря выходным днем позволит жителям области комфортно подготовиться к встрече Нового года и создаст праздничное настроение», — отметил врио губернатора.

Ранее аналогичное решение приняли в Томской, Кировской, Волгоградской, Амурской, Магаданской, Воронежской, Свердловской, Псковской, Ленинградской областях, а также в Татарстане, Якутии и ряде других регионов.

28 ноября на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже тогда, когда он выпадает на будни. В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим днем.

19 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин посчитал логичным сделать 31 декабря выходным днем. При этом он отметил, что не уверен, что такое решение надо принимать в спешке в этом году.

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