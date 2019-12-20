Украинский футболист Зозуля высказался о скандале в матче с «Райо Вальекано»

Футболист испанского клуба «Альбасете» и сборной Украины Роман Зозуля, которого некоторые болельщики обвиняют в нацизме, рассказал о своих политических взглядах после скандала во время матча с «Райо Вальекано». Об этом сообщает газета Marca.

По его словам, он аполитичен и не придерживается никаких идеологий. Он назвал ложью все разговоры, которые ходят о нем и добавил, что является патриотом своей страны и горячо поддерживает Украину.

«Как можно называть меня расистом, если моим лучшим другом в команде был Жереми Бела? (темнокожий футболист, бывший форвард «Альбасете». — Ред.) Для меня все люди равны. Благодарю весь украинский народ за поддержку. Спасибо президенту нашей страны и всем, кто поддерживает меня в Испании», — сказал он.

Также 30-летний форвард поблагодарил действующий тренерский штаб, игроков и болельщиков «Альбасете» за любовь, которую они испытывают по отношении к нему, передает «Газета.ру».

15 декабря матч 20-го тура второго дивизиона чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был сорван. Тогда болельщики «Райо» оскорбляли украинца Романа Зозулю, называя его нацистом. Также они вывесили критические баннеры. Игроки «Альбасете» после перерыва отказались продолжать игру в знак поддержки одноклубника. Позже президент Украины Владимир Зеленский заступился за футболиста.

1 февраля 2017 года было объявлено о переходе Зозули в «Райо Вальекано» на правах аренды. Однако вечером того же дня клуб отказался от перехода, так как фанаты устроили протест из-за политической позиции Зозули.

Тогда в вину украинцу ставили совместные фотографии с участниками силовой операции в Донбассе, кадр на фоне идеолога украинского национализма Степана Бандеры, финансовую помощь украинской армии. Известно, что болельщики «Райо Вальекано» придерживаются антифашистских взглядов.