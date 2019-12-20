Пушков назвал возможный ответ на экстерриториальные санкции США

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что единственным возможным ответом на новые санкции США из-за газопровода «Северный поток – 2» может стать угроза ответных мер, на которую Берлин не решится. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, США все чаще будут прибегать к экстерриториальным санкциям и «сетования Меркель» здесь бессильны. Единственным ответом может стать угроза контрмер, но Германия никогда на это не решится. В пример Пушков привел Турцию, против которой США не ввели санкции, из-за возможного ответа Эрдогана.

18 декабря канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в бундестаге заявила, что Германия выступает против экстерриториальных мер США и намерена «решительно обсуждать» санкции в отношении российского газопровода «Северный поток – 2».

Накануне американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода «Северный поток – 2», о риске серьезных санкций со стороны США.

9 декабря конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа защита европейской энергетической безопасности. Документ должен подписать Трамп. Российский МИД при этом заявил, что меры направлены на получение односторонних преимуществ Соединенными Штатами в ущерб интересам Европы в газовой сфере. 17 декабря оборонный бюджет был утвержден сенатом США.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.