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СМИ узнали о попытке администрации Трампа помешать новым санкциям против РФ

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Фото: Global Look Press/White House
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Администрация президента США Дональда Трампа выступила против новых антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо чиновника Госдепартамента к сенату сообщает The Daily Beast.

По информации издания, в письме на 22 страницах чиновник Госдепа пишет, что американская администрация выступает против законопроекта о новых санкциях, если в него не будут внесены изменения.

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Отмечается, что автор письма уверен в том, что необходимости в данном законе нет. Кроме того, он может навредить европейским союзникам США и «ударить по трансатлантической поддержке уже имеющихся санкций против Москвы».

Также чиновник выразил мнение, что таким образом ограничения могут навредить глобальным энергетическому, сырьевому и финансовому рынкам, а также американским банкам, работающим в России.

19 декабря комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019) с дополнительными санкциями против России.

Авторы проекта предложили расширить уже имеющиеся санкции CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Так, предлагается спустя полгода после вступления DASKA в силу ввести санкции против российских политиков и олигархов, которые прямо или косвенно способствуют «незаконным и коррупционным действиям» властей страны. Также авторы законопроекта предложили ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ периодом обращения более 14 дней.

В документе подчеркивается, что под санкции должны попасть российские финансовые институты, которые поддерживали предполагаемое вмешательство России в выборы в других странах. Помимо этого, сенаторы посчитали необходимым ввести санкции, которые нацелены на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Упоминания российского проекта «Северный поток – 2» в документе нет.

9 декабря конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа защита европейской энергетической безопасности. Документ должен подписать Трамп. Российский МИД при этом заявил, что меры направлены на получение односторонних преимуществ Соединенными Штатами в ущерб интересам Европы в газовой сфере. 17 декабря оборонный бюджет был утвержден сенатом США.

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