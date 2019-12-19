Новый сквер хотят создать на улице Космонавтов в Казани

В Казани на улице Космонавтов может появиться новый сквер. Общественные слушания по вопросу межевания территории завершатся 23 января.

Как отмечает Inkazan.ru, участок для зеленой зоны будет образован благодаря перераспределению земли, где расположена многоэтажная жилая застройка, с землями неразграниченной государственной собственности. Общая площадь территории составляет 7,5 тыс. кв. м.

Напомним, власти Казани планируют увеличить площадь зеленых зон. К 2035 году в соответствии с генпланом площадь насаждений увеличится до 15 тыс. га, то есть почти в два раза. Через 20 лет — до 20 тыс. га.