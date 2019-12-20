Глава Ростовской области подвел экономические итоги года в регионе  

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с инвестиционным посланием. Встреча состоялась в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) в четверг, 19 декабря.

В ней приняли участие более 1,3 тыс. человек — депутаты, представители бизнес-сообщества, органов власти, общественных организаций и СМИ. По его словам, статистика за 11 месяцев говорит о росте экономики региона. Валовой региональный продукт впервые превысил порог в 1,5 трлн рублей.

Голубев также отчитался о результатах выполнения предыдущего инвестпослания. В частности, льготы по налогу на прибыль и имущество получили 50 крупных инвесторов на общую сумму свыше 2 млрд рублей. Всего в 2019 году было реализовано свыше 160 инвестпроектов на сумму около 30 млрд рублей.

«Еще 250 проектов на сумму порядка 55 млрд рублей находятся в высокой степени готовности и будут введены в эксплуатацию в 2020 году», — приводит слова Голубева пресс-служба Ростовской области.

Губернатор отметил, что существует запрос общества на новое качество жизни, которое требует более высоких темпов экономического роста. Он подчеркнул, что на это влияет рост производительности труда.

Голубев напомнил, что Ростовская область — пилотный регион по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Предполагается, что к 2024 году прирост производительности труда на крупных и средних предприятиях достигнет 4,9%.

Кроме того, стало известно, что регион может войти в пилотный проект по созданию специальных экономических зон. Соответствующее предложение было направлено в адрес Минэкономразвития.