Прямой эфир

Более 7 тыс. жителей Новгородской области оказались без электричества

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новгородской области более 7 тыс. человек остались без света в ночь на 19 декабря. Причиной отключений стали неблагоприятные погодные условия. Проблема затронула 18 районов региона.

Электроснабжение было нарушено в 5386 жилых домах. Объекты социального значения не попали в зону аварии. Об этом ИА FlashNord сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новгородской области. Ведутся работы по ликвидации последствий сильного ветра, на места выехали 91 специальный автомобиль и 86 бригад «Россети Северо-Запад».

В конце октября на территории Новгородской области из-за непогоды были повалены 25 деревьев, снесены две остановки, унесло крышу гимназии «Исток».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Свыше 45 тыс. россиян остались без света из-за непогоды
Штормовое предупреждение из-за ветра объявили в Новгородской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019