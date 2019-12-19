Более 7 тыс. жителей Новгородской области оказались без электричества

В Новгородской области более 7 тыс. человек остались без света в ночь на 19 декабря. Причиной отключений стали неблагоприятные погодные условия. Проблема затронула 18 районов региона.

Электроснабжение было нарушено в 5386 жилых домах. Объекты социального значения не попали в зону аварии. Об этом ИА FlashNord сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новгородской области. Ведутся работы по ликвидации последствий сильного ветра, на места выехали 91 специальный автомобиль и 86 бригад «Россети Северо-Запад».

В конце октября на территории Новгородской области из-за непогоды были повалены 25 деревьев, снесены две остановки, унесло крышу гимназии «Исток».