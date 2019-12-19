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Угрожавшего Грете Тунберг приговорили к 200 часам общественных работ

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Фото: Global Look Press/Nicolò Campo.Nicol
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Мужчина, угрожавший эко-активистке Грете Тунберг и ее матери, оперной певице Малене Эрнман, приговорен к условному сроку и 200 часам общественных работ. Об этом 19 декабря сообщило издание Katrineholms-Kuriren.

Отмечается, что мужчина в возрасте около 40 лет угрожал убить Эрнман, если ее дочь не заявит публично о том, что полеты на самолетах не вредят климату. Выступая в суде Стокгольма, обвиняемый заявил, что, по его мнению, Тунберг слишком часто упоминается в СМИ.

Тунберг прославилась на весь мир после своего эмоционального выступления в ООН 24 сентября. Тогда активистка заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают при этом о деньгах и экономическом росте.

Ранее, 11 декабря, американский еженедельный журнал Time назвал Тунберг человеком года.

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