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Арестован еще один подозреваемый в убийстве главы ингушского центра «Э»

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко
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Басманный суд Москвы арестовал еще одного фигуранта уголовного дела о покушении на главу Центра противодействия экстремизму (Центр «Э») МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, который был убит вместе с братом в столице в начале ноября.

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«Постановлением Басманного районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хадриева Б. А. на срок до 18 февраля 2020 года», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда в четверг, 19 декабря.

Отмечается, что Хадриеву предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконное ношение оружия»).

17 декабря суд заключил под стражу на два месяца Алихана Оздоева. Он является одиннадцатым арестованным по этому делу. В этот же день агентство ТАСС со ссылкой на источник отмечало, что на причастность к убийству Эльджаркиева проверяют 40 человек.

27 ноября источник «Известий» сообщил, что убийство полностью раскрыто благодаря данным с камер наблюдения и системе регистрации передвижения автотранспорта «Поток». Это удалось сделать за две недели.

СМИ сообщили в начале ноября, что убийцей является 46-летний уроженец Ингушетии Курейш Картоев. Его заочно обвинили в убийстве двух лиц группой по предварительному сговору и незаконном обороте оружия.

Убийство Эльджаркиева было совершено на улице Академика Анохина в Москве 2 ноября. Также был убит и его брат Ахмед, который работал нейрохирургом в одной из московских больниц.

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