Сельский детский сад построили в Челябинской области

Новый детский сад в Долгодеревенском Челябинской области сдадут в эксплуатацию на следующей неделе. Здание рассчитано на 155 малышей.

«Дефицит мест на сегодня — 310, данный садик рассчитан на 155. Половину практически мы им закрываем. По инфраструктуре: коммуникации подведены все, есть вода, отопление, дороги, благоустройство», — рассказал глава села Александр Желтов.

В дошкольном учреждении обустроили актовый зал, спортивный зал и помещения для творческих занятий, передает 1obl.ru. Подрядчик смонтировал видеонаблюдение. Вскоре детсад примет первых воспитанников.