Украинских депутатов накажут за «кнопкодавство»

Верховная рада Украины приняла закон, который предполагает введение штрафов для депутатов за умышленное неперсональное голосование на парламентских заседаниях. Об этом сообщается на сайте рады в четверг, 19 декабря.

Голосование одним депутатом вместо другого предполагается наказывать штрафом в размере от 3 тыс. до 5 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (с 1 декабря прожиточный минимум на Украине на одного человека в расчете на месяц составляет примерно 2 тыс. грн — $85). При этом такие дела будут квалифицироваться как уголовные.

Аккредитованный парламентский журналист, выявивший нарушение в голосовании, будет иметь право подать соответствующее заявление в аппарат Верховной рады вместе с доказательствами — видеозаписями или фотографиями.

Документ должен подписать глава государства, закон вступит в силу на следующий день после его опубликования в официальной прессе.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский обматерил народных депутатов, которые голосовали на заседаниях Верховной рады за своих коллег.

3 сентября на неперсональном голосовании попался депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Литвиненко, а 10 сентября — Александр Ковалев.

В июне на сайте парламента появилось предложение Зеленского ввести штраф для депутатов Верховной рады, которые голосуют за отсутствующих коллег.

«Кнопкодавство» — понятие, широко используемое в украинских СМИ. Данный термин обозначает процесс, когда депутаты парламента голосуют за отсутствующих на заседании коллег.