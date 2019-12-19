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Работу трамваев продлят в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле в ночь на 1 января 2020 года трамваи будут работать до пяти утра. Об этом сообщает МУП «Тагильский трамвай».

Трамваи начнут курсировать с восьми часов вечера 31 декабря. В общей сложности будет запущено пять маршрутов, уточняет «ТагилСити.ру».

На маршрут №3 выйдут два вагона — по одному в каждую сторону. Еще один вагон будет курсировать по маршруту ВМЗ–Тагилстрой. На Вагонке по два вагона выпустят на маршрутах №10, 12 и 15.

На протяжении новогодних праздников городские трамваи будут ходить по расписанию выходного дня.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение объявить 31 декабря выходным днем. Однако уральцам придется выйти на работу в субботу, 28 декабря.

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