Инвестпроекты на 55 млрд рублей реализуют в Ростовской области в 2020 году

В Ростовской области в следующем году завершится реализация 250 инвестиционных проектов на общую сумму 55 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Проекты находятся в высокой степени готовности. В частности, к сдаче готовится завод по переработке льняного семени в Новоалександровской промышленной зоне. Инвестиции в его реализацию составят 1,5 млрд рублей, пишет RostovGazeta.

«С точки зрения инвестиционного потенциала регион стабильно сохраняет девятую позицию в России. Что касается инвестиционных рисков, то за год область опустилась с 18-го на 24-е место», — отметил глава Ростовской области.

В 2019 году в регионе были реализованы 160 проектов на общую сумму около 30 млрд рублей. Всего на территории области реализуются 650 инвестпроектов с объемом вложений свыше 500 млрд рублей.

11 декабря сообщалось, что ряд ключевых государственных ведомств и управленцев раскритиковали принципиальный для инвесторов законопроект Министерства финансов РФ — о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).