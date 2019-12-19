Центры поддержки одаренных детей Самары и Пензы будут сотрудничать

Пензенский центр по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи посетил руководитель аналогичного центра в Самаре Роман Полежаев. Об этом сообщает пресс-центр службы регионального министерства образования.

Делегация из Самары посетила тренинг, организованный для пензенских педагогов, а также приняла участие в интерактивном уроке математики. По итогам встречи было достигнуто соглашение о сотрудничестве между двумя организациями, пишет ИА «Пенза-пресс».

Как отметил Роман Полежаев, сотрудники центров обменялись опытом по работе с одаренными детьми и «познакомились с наукоемкими профильными программами, которые в дальнейшем будут модернизироваться и внедряться в регионах». Он также выразил уверенность, что сотрудничество будет плодотворным.

Соглашение планируется подписать в ходе ответного визита представителей пензенского центра в Самару.

В Самаре 19 декабря состоялась церемония открытия центра «Дом научной коллаборации имени лауреата Нобелевской премии Н.Н. Семенова». Он был создан на базе государственного технического университета.