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В результате стрельбы на Лубянке пострадали пять человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В результате стрельбы, которая произошла на улице Большая Лубянка у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в центре Москвы, пострадали пять человек. Им оказывается медицинская помощь. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщили в Минздраве.

«Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим в результате стрельбы в Москве», — цитирует заявление министерства «РИА Новости».

В ФСБ сообщили, что злоумышленник открыл стрельбу около дома № 12 по улице Большая Лубянка. В результате инцидента погиб сотрудник спецслужбы.

В ФСБ также уточнили информацию относительно нападавших. Атаку совершил один человек, а не три, как сообщалось ранее. Кроме того, в спецслужбе опровергли данные о проникновении злоумышленника в здание. Стрелок был нейтрализован.

Первые данные о нападении поступили около 18:20 мск. Сообщалось, что неизвестный открыл огонь в приемной ФСБ, после чего выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в соседнем здании. Позднее появилась информация о том, что атаку совершили трое.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, об инциденте уже доложено президенту России Владимиру Путину.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).

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