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Итоги Года лосося подвели в Хабаровске

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В Хабаровске общественники подвели итоги проводимого на берегах Амура под эгидой WWF Года лосося. «Это, по сути, катастрофа. Хотя в 2019 год рыбы на многих нерестилищах было несколько больше, чем в 2018-м. Но нерестовые реки заросли водорослями и травой, а там, где массово откладывает кета икру, этого в принципе быть не должно», — рассказал кандидат биологических наук, ихтиолог Михаил Скопец.

В отделении Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии призывают не быть столь категоричными. Для кеты и горбуши характерны природные циклы. На Амуре и в Приморье популяция лососевых сокращается, однако на Камчатке и Чукотке она резко выросла, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Чтобы делать достоверные выводы, нужно иметь длинный ряд исследований нерестилищ на протяжении многих лет. Минимум нужно отследить три поколения. Это около 15 лет», — считает заместитель руководителя Хабаровского филиала ТИНРО Денис Коцюк.

Ранее в Хабаровском крае пересмотрели ограничения на лов осеннего лосося в Нанайском районе. Изменения коснутся представителей коренных малочисленных народов. Ширину запретной полосы от береговой линии сократили до 500 м.

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки. В частности, появятся суточные нормы вылова, ограничения на подводную охоту и на использование сетей.

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