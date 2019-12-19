Изобретения Леонардо да Винчи можно потрогать на выставке в Реутове

Интерактивная выставка изобретений Леонардо да Винчи открылась в подмосковном Реутове. Около сотни экспонатов можно потрогать руками. Среди них есть как простые устройства, так и сложные машины и летательные аппараты. Посетители смогут на практике понять, как работают праща, камера-обскура и военный барабан. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня».

«Ключевой основой выставки является интерактивность — на экспонаты можно не только смотреть, но и потрогать их руками, приведя в движение сложные механизмы», — пояснили в пресс-службе администрации Реутова.

В ноябре копия «Моны Лизы» Леонардо да Винчи была продана за €552,5 тыс. на торгах в аукционном доме Sotheby's во Франции. Первоначально стоимость произведения оценивалась в €70–90 тыс. Реплика полотна датируется XVII веком, в то время как исходная работа, по мнению экспертов, была написана примерно в начале XVI века.