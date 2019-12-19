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Дополнительные меры по борьбе с корью вводят в Якутии

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Управление Роспотребнадзора по Якутии издало постановление, которым вводятся дополнительные меры по борьбе с корью в школах, передает ТАСС.

В Якутске зафиксирован уже 31 случай заболевания корью, в том числе пятеро детей до 17 лет. Руководителям образовательных учреждений предписано выявить детей и работников, не привитых и не имеющих сведений о прививках против кори. Организации в сфере торговли, развлечений, общественного питания и транспорта должны обеспечить вакцинацию своих сотрудников в кратчайшие сроки, передает ИА SakhaNews. Чтобы не распространить заболевание в больницах, госпитализация разрешена только при наличии данных о прививках.

Ранее в республике были выделены средства на закупку 13 тыс. доз вакцины против кори и 900 доз коревого иммуноглобулина. Специалисты продолжают осмотр всех контактных лиц. По эпидемическим показателям привито 645 человек, в том числе 99 детей. Медицинские учреждения подготовлены к массовому поступлению больных.

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