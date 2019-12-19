Тренер «Динамо» оценил игру «Барселоны» и «Реала»

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Кирилл Новиков оценил игру «Барселоны» и «Реала» в матче чемпионата Испании. Главная встреча ла лиги между каталонским и мадридским клубами называется «классико». Она прошла в среду, 18 декабря, на стадионе «Камп Ноу» Барселоны и закончилась вничью — 0:0. Российский специалист посетил ее в компании коллеги Мурада Мусаева из «Краснодара».

«Наверное, его не сравнить по яркости с теми «классико», что были во времена Хосепа Гвардиолы и Жозе Моуринью, когда сходились Месси с Криштиану Роналду, блистали Хави с Иньестой. Тогда был сумасшедший драйв: летели искры, горел огонь, постоянно возникали какие-то конфликты. В этот раз мы увидели тактические «шахматы» на поле. Но я не соглашусь с теми, кто говорит, что было скучно. Играли выдающиеся мастера, наблюдать за действиями которых — сплошное удовольствие», — сказал Новиков в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

По словам тренера «Динамо», на 100-тысячном стадионе была потрясающая атмосфера. «Я до этого несколько раз был на матчах «Барселоны», но не с «Реалом». Вот там обстановка была, как в театре, очень спокойная. На «классико» же чувствовался драйв трибун», – отметил Новиков.

Тренер отметил, что на пути к арене не столкнулся с протестующими на улицах, а вот после матча увидел беспорядки. «Перед игрой о протестах вообще ничего не напоминало. Мы как вышли из отеля, так 2 км и прошагали в огромной толпе, двигавшейся на «Камп Ноу». А вот после матча выходили очень долго. И обстановка предстала взрывоопасная. Там перевернутые мусорные баки, тут горит, здесь дым какой-то. Масса полиции. Чувствовалось, что во время игры разгоняли протестующих. При этом на самом стадионе ничего криминального не происходило», — резюмировал Новиков.

В Барселоне несколько месяцев продолжаются акции протестов сторонников независимости Каталонии от Испании. Они проходили в день матча. Игра из-за опасений о безопасности была перенесена с конца октября на середину декабря, но это не помогло развести главное противостояние Испании с протестами.