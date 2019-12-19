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Алибасов сообщил о госпитализации Федосеевой-Шукшиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Народная артистка РСФСР, актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в больнице. Об этом муж артистки Бари Алибасов сообщил в четверг, 19 декабря, в своем аккаунте в Instagram.

«Лида снова в больнице, но чувствует себя хорошо. Прекрасные врачи», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

По словам продюсера, в медучреждении супруга проходит плановое обследование.

«У Лидии Николаевны регулярные обследования, потому что она хочет быть здоровой и долго жить. Она в отличие от нас всех хочет жить долго. Поэтому как положено всегда ложится на очередное обследование и точно соблюдает все рекомендации врачей», — цитирует Алибасова РЕН ТВ.

Он добавил, что Шукшина отлично себя чувствует.

«Смеется, хохочет, ей весело было. Посмеялись и разбежались. Она за здоровьем, я за деньгами», — сказал Алибасов, отметив, что она проходит обследование три раза в год.

Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская актриса. Известна по ролям в таких фильмах, как «Хождение по мукам», «Калина красная», «12 стульев», «Петербургские тайны», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и многим другим. В 2018 году она в пятый раз вышла замуж, ее избранником стал Алибасов.

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