Ситуация с грузовыми перевозками между Благовещенском и КНР улучшилась

Международные грузовые перевозки между Благовещенском и китайским Хэйхэ стабилизируются. Накануне на пункте пропуска скопилось больше сотни машин. Причиной коллапса стало то, что свыше 40 дней грузовые перевозки через Амур не осуществлялись.

18 декабря в оба направления проследовало в общей сложности 139 единиц транспорта, что приближено к пропускной способности пункта Благовещенск. Из Благовещенска в Китай выехало 55 автомобилей, а в Россию въехало 84, передает asn24.ru. Сейчас на территории КНР для выезда в РФ находится семь российских автомобилей.

Напомним, 10 декабря открылось движение грузового понтонного моста из Благовещенска в Хэйхэ. В этом сезоне это произошло на 10 дней раньше, чем в 2018-м. В конце ноября сообщалось о завершении строительства моста через Амур в Китай, которое началось в 2016 году. Его пропускная способность составит 630 грузовиков и 68 легковых автомобилей.