Социальное такси появится в Приморье в следующем году

Социальное такси для инвалидов I группы и детей-инвалидов запустят в пилотном режиме во Владивостоке в марте 2020 года. Закон об обеспечении транспортной доступности этой категории граждан разработан по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Воспользоваться услугой смогут не только местные жители, но и приезжие граждане РФ, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе администрации региона. Из бюджета будет финансироваться компенсация разового проезда на такси в пределах Владивостока, не более 10 тыс. рублей в год на одного льготника с учетом сопровождающих лиц.

Почти 22,7 тыс. человек в Приморском крае относятся к категории инвалидов I группы и детей-инвалидов.