Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии

В Японии 19 декабря произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщила The Japan Times.

Подземные толчки зафиксировали под океанским дном у побережья префектуры Аомори на севере острова Хонсю. Очаг стихии залегал на глубине 50 км. Подземные толчки также ощутили жители префектур Иватэ и Акита, на юге острова Хоккайдо, отмечает телеканал «Звезда».

После землетрясения был немедленно остановлен завод по переработке радиоактивных отходов в поселке Роккасё в префектуре Аомори. Две АЭС, расположенные в зоне, где ощущалось землетрясение, не пострадали. Радиационный тон, по словам специалистов, также в норме.

Кроме того, было прервано движение по железнодорожным трассам, пишет сайт kp.ru. Сведений о разрушениях и жертвах не поступало.

Ранее 19 декабря землетрясение произошло у берегов Гватемалы.