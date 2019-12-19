СК начал проверку после жалобы Путину на условия жизни ветеранов в Сочи

Следственный комитет РФ по Краснодарскому краю начал проверку после жалобы журналиста во время пресс-конференции президента России Владимира Путина на условия, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) в Сочи.

По словам главного редактора газеты «Президент», пенсионеры живут в ужасных условиях, практически в «трущобах», а квартиры, которые им выделили к 60-летию Победы в ВОВ, чиновники используют по собственному усмотрению.

«В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие нарушению прав ветеранов Великой Отечественной войны, устанавливают круг лиц, ответственных за произошедшее», — сказано в сообщении на сайте СК региона в четверг, 19 октября.

В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что жалоб на социальное жилье не поступало.

«Да, действительно, упомянутые дома в Сочи были построены в 2006 году. Они вводились как социальное жилье, и часть имущества была передана для нужд ветеранов. За всё это время нам не поступило ни одной жалобы, что жилье находится в плачевном состоянии. На сегодняшний день в данных домах не проживает ни одного ветерана — участника ВОВ», — рассказал Кондратьев ТАСС.

Он подчеркнул, что для ветеранов существуют льготы и меры соцподдержки. В частности, регион предоставляет ветеранам и вдовам участников боевых действий новое жилье. В этом году, по словам Кондратьева, на эти цели было направлено более 163 млн рублей, которые помогли улучшить жилищные условия 96 человек.

11 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что небольшая очередь ожидающих жилья ветеранов ВОВ пока сохраняется, но правительство России и региональные власти следят за ситуацией.

По ее словам, с 2008 года жильем было обеспечено более 308 тыс. ветеранов, на эти цели из федерального бюджета было выделено почти 330 млрд рублей. В 2019 году 2273 ветерана войны и членов их семей улучшили свои жилищные условия