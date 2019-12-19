Причину вспышки оспы овец установили в Псковской области

В Псковской области зафиксировано массовое заболевание скота оспой овец. Специалисты пришли к выводу, что к возникновению заболевания привело перемещение животных без ветеринарных сопроводительных документов.

По данным комитета по ветеринарии региона, на момент заболевания в крестьянском хозяйстве в Пушкиногорском районе содержалось около 1 тыс. голов мелкого рогатого скота. Оспой заболели 200 овец, 100 из них пали. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В 2018 году в хозяйство поступило всего 30 голов на убой. В 2019 году животные официально не поступали. Управление Россельхознадзора пришло к выводу, что к вспышке заболевания привело поступление животных без документов.

Ранее сообщалось, что массовая гибель овец была зафиксирована в деревне Пошитни. Специалисты взяли пробы патологического материала. Оспа овец вызывает повышение температуры и появление сыпи на коже и слизистых. Заболевание относят к особо опасным из-за значительного ущерба хозяйствам.