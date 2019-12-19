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У берегов Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,9

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Фото: flickr.com/Matt Katzenberger
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Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали вблизи побережья Гватемалы в Тихом океане. Об этом 19 декабря сообщила Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки произошли в 12:35 (15:35 мск), их эпицентр находился на расстоянии 52 км к юго-западу от муниципалитета Ла-Гомера на глубине 31,2 км. Как пишет REGNUM, в этом населенном пункте проживает около 24 тыс. человек. Город Эскуинтла с населением более 103 тыс. человек располагается в 89 км от эпицентра.

Сообщений о возможных разрушениях и жертвах не поступало, угрозу цунами не объявляли, пишет RT. В геологической службе отметили, что угроза последствий землетрясения мала, присвоив ей «зеленый уровень».

15 декабря сообщалось, что у побережья Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8. Его жертвами стали восемь человек.

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