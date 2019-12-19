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Новый открытый каток появится в Казани

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В Казани на территории казанской ярмарки откроют каток под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба исполнительного комитета города.

В пятницу, 20 декабря, состоится открытие зимнего места отдыха. Его площадь достигает 10 тыс. кв. м, здесь можно будет взять в аренду коньки и экипировку, пишет InKazan.ru.

В будние дни каток будет открыт с 15 до 22 часов, в выходные — с 11 до 22 часов.

Этой зимой в Казани будут работать 78 хоккейных коробок, 19 катков, 12 лыжных баз и восемь освещенных лыжных трасс.

В начале декабря сообщалось, что в городе Мамадыш в Татарстане откладывается начало сезона массового катания на коньках на открытом воздухе. Каток на ипподроме пока не готов к приему посетителей.

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