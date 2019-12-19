В Петербурге спроектировали дом на случай зомби-апокалипсиса

Петербургские архитекторы бросили вызов Илону Маску и спроектировали дом на случай зомби-апокалипсиса. Многоуровневый бункер рассчитан на 6–7 человек. 300 кв. м, стены из монолитного железобетона, шлюзовые двери, бронированные окна, камин и автомобильный лифт. В доме будет комфортно и безопасно даже при ядерной угрозе. Проект получился настолько стильным, что разработчикам уже поступают первые заказы.