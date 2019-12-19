Прямой эфир

Горбачев рассказал о своей госпитализации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил «РИА Новости» в четверг, 19 декабря, что пока находится в больнице после уже завершившегося лечения воспаления легких, отметив, что врачи обещают его вскоре выписать.

«Это так, но я выздоравливаю. По сути дела, закончилось лечение, сейчас пару дней выдержка и всё», — сказал экс-президент по телефону, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о его госпитализации.

На просьбу уточнить, скоро ли его выпишут, Горбачев ответил утвердительно: «Говорят, да, что воспаление легких. Но и они говорят, и я думаю, что удалось перехватить быстро, поэтому, по сути дела, избавился от этого».

Ранее в четверг в эфире НСН политик рассказал, что поступил в больницу с воспалением легких. «Я сейчас нахожусь в клинике. У меня сейчас воспаление легких», — отметил он.

Михаил Горбачев является первым и единственным президентом СССР, он занимал этот пост с 1990 по 1991 год. Ранее он являлся первым председателем Верховного Совета СССР (1989–1990 годы) и последним председателем президиума Верховного Совета СССР (1988–1989 годы). Занимал должность Генсекретаря ЦК КПСС с 1985 по 1991 год. В 1990 году политик получил Нобелевскую премию мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Михаила Горбачева госпитализировали
Горбачев предупредил об угрозе холодной войны

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019