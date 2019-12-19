Горбачев рассказал о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил «РИА Новости» в четверг, 19 декабря, что пока находится в больнице после уже завершившегося лечения воспаления легких, отметив, что врачи обещают его вскоре выписать.

«Это так, но я выздоравливаю. По сути дела, закончилось лечение, сейчас пару дней выдержка и всё», — сказал экс-президент по телефону, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о его госпитализации.

На просьбу уточнить, скоро ли его выпишут, Горбачев ответил утвердительно: «Говорят, да, что воспаление легких. Но и они говорят, и я думаю, что удалось перехватить быстро, поэтому, по сути дела, избавился от этого».

Ранее в четверг в эфире НСН политик рассказал, что поступил в больницу с воспалением легких. «Я сейчас нахожусь в клинике. У меня сейчас воспаление легких», — отметил он.

Михаил Горбачев является первым и единственным президентом СССР, он занимал этот пост с 1990 по 1991 год. Ранее он являлся первым председателем Верховного Совета СССР (1989–1990 годы) и последним председателем президиума Верховного Совета СССР (1988–1989 годы). Занимал должность Генсекретаря ЦК КПСС с 1985 по 1991 год. В 1990 году политик получил Нобелевскую премию мира.