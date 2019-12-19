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Власти Орла не нашли подрядчика для ремонта Красного моста

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В Орле не состоялся аукцион по поиску подрядчика для реконструкции Красного моста за 1,38 млрд рублей. Ни одна компания не подала заявки на участие в торгах.

В качестве заказчика выступало управление капитального строительства города. Предполагалось, что победитель аукциона проведет подготовительные работы и выполнит реконструкцию самого моста, а также подходов к нему и трамвайных путей. Однако заявки от возможных исполнителей так и не поступили. Скорее всего, аукцион будет объявлен повторно, пишет ИА «Абирег».

Согласно документации, ремонт должен проходить в несколько этапов. Наибольшее финансирование запланировано в 2022 году, тогда подрядчику должны выделить более 804 млн рублей. Выполнить работы по реконструкции исполнитель должен не позднее 10 декабря 2024 года.

Проект реконструкции разработала компания из Санкт-Петербурга за 49 млн рублей. Предполагалось, что движение по мосту перекроют на 1,5 года.

В основе Красного моста находятся опоры Мариинского моста, который был построен в конце XIX века. В 1943 году переправу разрушили фашистские захватчики при отступлении из города. Мост восстановили в 1950 году, а последний ремонт проводился в 1999 году.

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