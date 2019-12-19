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Рентгеноаппарат для тяжелых пациентов поступил в больницу в Барнауле

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В городской больнице в Барнауле появился рентгеноаппарат, благодаря которому медики повысят качество обследования пациентов. Техника рассчитана на больных с весом до 180 кг.

По данным министерства здравоохранения, стоимость аппарата составляет 25 млн рублей. Он обладает повышенной грузоподъемностью. При этом поворотный стол позволяет делать снимки как в стоячем, так и в лежачем положении. Об этом сообщает altapress.ru.

Цифровое изображение с детектора отправляется на компьютер лаборанта, а затем передается в ординаторскую рентгеноотделения и архив. Скорость исследования на новой технике в 2,5 раза выше, чем на оборудовании предыдущего поколения.

Специалисты уточнили, что снимки получаются в полноформатном режиме, техника позволяет записывать рентгеноскопические исследования.

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