Школы Ставрополья получили 70 новых автобусов

Губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров передал новые школьные автобусы учреждениям образования. Церемония состоялась в Ставрополе, сообщает пресс-служба правительства края.

Глав региона передал ключи от 70 новых машин в 28 районов региона. По его словам, школы обеспечиваются новой техникой последовательно. За последние шесть лет были заменены свыше 300 школьных автобусов, пишет NewsTracker.

Владимиров пообещал продолжить обновление школьного автопарка в следующем году.

В Ставропольском крае на сегодняшний день насчитывает 347 школ. В перевозке учеников задействованы 507 единиц транспорта.