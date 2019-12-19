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Женщина погибла из-за упавшего дерева в Подмосковье

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В Московской области женщина погибла из-за рухнувшего электрического столба. Об этом 19 декабря сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел в Сергиевом Посаде 19 декабря на территории одного и заводов. Из-за сильного ветра на двух местных жительниц упал электрический столб. Произошло это после того, как на ЛЭП упало дерево, что и привело к падению столба. В результате ЧП 60-летняя женщина получила травмы, с которыми была госпитализирована. Ее 49-летняя знакомая скончалась на месте, уточняет РИАМО.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее 19 декабря МЧС предупредило об усилении ветра до 24 м/с в Москве и области.

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