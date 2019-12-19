В пресс-центре МИЦ «Известия» Владимир Бурматов подведет итоги года в сфере экологии

24 декабря в 11:00 в МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Главные темы посвящены итогам работы комитета в осеннюю сессию: Госдума запретила сжигание непереработанного мусора, предложила обеспечить беспрепятственный доступ граждан к экологической информации, потребовала сделать регистрацию домашних питомцев бесплатной и планирует расширить наказание за жестокое обращение с животными. Что ещё нового в экологическом законодательстве появилось в уходящем году, расскажет председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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