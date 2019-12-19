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Путин шуткой ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

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Президент России Владимир Путин ответил шуткой на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка о том, что позиция российской власти в отношении Украины была бы иной в случае появления на Кубани украинских танков. Вопрос был задан в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24» в четверг, 19 декабря.

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«Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?» — ответил Путин, подразумевая разработанные в СССР танки Т-72 и Т-34 (приняты на вооружение в 1973 и 1940 годах соответственно).

В ответ Цимбалюк заявил, что основным боевым танком на Украине является Т-64, произведенный в Харькове.

«Ну это тоже советская машина», — ответил Путин.

Т-34 — самый распространенный танк Второй мировой войны, вышедший в серийное производство в 1940 году.

16 декабря Путин заявлял, что за 2019 год Россия отгрузила продукции военно-технического комплекса для продажи зарубежным клиентам на сумму в $13 млрд. По его словам, высокий спрос на отечественную продукцию военного назначения — это серьезный стимул к тому, чтобы совершенствовать формы и методы работы, сохранять лидирующие позиции в этом высокотехнологичном сегменте.

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