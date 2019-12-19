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Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

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Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на реплику украинского журналиста, который заявил, что отношение к Украине могло бы измениться в том случае, если бы украинские танки были на Кубани.

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«Вы имеете ввиду 72-е машины или 34-е?», — поинтересовался Путин, что имеет в виду журналист.

«У нас основной боевой танк — Т-64», — ответил представитель СМИ.

В ответ на это Путин констатировал, что Т-64 — «тоже советская машина», пишет «Газета.ру».

Днем ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал «заполучить» Кубань в сферу влияния Киева — он отметил, что надо превратить российский регион в «украинскую Кубу».

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.

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