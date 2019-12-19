Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

В России не будут запускать новую пенсионную реформу, заявил глава государства Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

«В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом, и никаких изменений там не планируется, никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается», — объяснил президент, подчеркнув, что подобные обсуждения не проводятся ни в правительстве, ни в администрации.

16 декабря Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии на еще один год — до 2023-го, а 14 декабря Минфин решил устранить возможность обналичивания замороженных пенсий.

9 декабря в ПФР назвали условие для приостановки выплаты пенсий. Ее могут приостановить в том случае, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств.

4 декабря в ПФР заявили о том, что индексация пенсий в 2020 году будет проводиться с опережением инфляции.

С 1 января 2019 года в России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин. Для многодетных матерей была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию, а льготы, которые полагались гражданам по достижении пенсионного возраста, сохранились.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.