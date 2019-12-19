Штрафы за продажу снюсов планируют ввести в Севастополе

Законодательное собрание Севастополя рассмотрит инициативу о введении штрафов за продажу никотиновых смесей несовершеннолетним. Закон может быть введен в течение трех месяцев.

По словам вице-спикера законодательного собрания Татьяны Лобач, инициативу поддерживают многие депутаты. В ближайшее время парламентарии приступят к разработке постановления, которое позволит привлекать к административной ответственности продавцов снюсов. Об этом пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Неделей ранее следственный комитет начал проверку по факту отравления жевательным табаком пятерых подростков. Они совместно употребляли снюс, одному из мальчиков стало плохо. В больницу доставили всю компанию для профилактического осмотра.