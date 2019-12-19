Трава выросла на газонах в Калуге из-за аномального тепла в декабре

Жители Калуги сообщают об аномальном росте растений в городе из-за теплой погоды. На газонах в середине декабря зазеленела трава.

По словам горожан, пока в Калуге нет снега. При этом местами на деревьях набухли почки. Кроме того, в центре города зазеленел газон. Высокая температура воздуха ожидается в Калуге до 26 декабря, сообщает газета «Весть».

Прежде температурные рекорды фиксировались в 2015 году. Тогда 21 декабря воздух прогрелся до +8 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что москвичей ждет еще большее потепление с 23 декабря. Во вторник, 24 декабря, воздух прогреется до +8 градусов.