ЛНР и Киев прокомментировали отсутствие договоренностей по обмену пленными

Власти самопровозглашенной Луганской Народной Республики сообщили о готовности передать Киеву до 30 человек в рамках обмена пленными, удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе. Соответствующее заявление представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе и руководитель рабочей группы республики по обмену пленными Ольга Кобцева сделала на брифинге 19 декабря.

«Самое, что, я считаю, кощунственное было (на встрече контактной группы в Минске. — Ред.), они (представители Киева. — Ред.) были согласны даже уменьшить количество людей, которых мы подтвердили со своей стороны. То есть со стороны ЛНР подтверждено до 30 человек, и официальные представители готовы были этот список уменьшить», — приводит ее слова «РИА Новости».

В свою очередь, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма предложил обсудить обмен пленными в конференции по видеосвязи. «Получится или не получится — неизвестно», — цитирует его пресс-секретарь Дарья Олифер на Facebook.

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе Валерия Лутковская подчеркнула, что отсутствие договоренностей вызвано техническими нюансами, которые в процессе видеоконференции Украина надеется согласовать.

Днем ранее в ЛНР подтвердили готовность провести обмен пленными до конца года, тогда же Кобцева призвала Украину приложить все усилия для выполнения решения «нормандской четверки» и достижения договоренностей по освобождению и обмену людей в формате «всех на всех». Тем не менее представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) так и не смогли достичь договоренности об обмене.

О договоренности провести обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» до 31 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи лидеров «нормандской четверки», которая прошла 9 декабря в Париже.

10 декабря власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) подтвердили, что обмен пленными по формуле «88 на 53» может состояться между Донецком и Киевом до конца года.

7 сентября Россия и Украина совершили первый обмен удерживаемыми лицами, который проходил по формуле «35 на 35». В Киев в том числе вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море, а также осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Среди граждан, вернувшихся в Россию, был главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, похищенный СБУ.