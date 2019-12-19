Путин назвал способ решения проблемы снижения реальных доходов россиян

В России в последние годы наблюдалось снижение реальных доходов граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции 19 декабря.

«И это очень плохо. Это одна из наших проблем, которую мы, безусловно, должны решать», — сказал глава государства. По его словам, решать вопрос нужно на основе роста производительности труда и роста внутреннего валового продукта.

«Вот к этому нам нужно стремиться», — сказал Путин.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве проходит 15-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она стала рекордной по числу аккредитованных журналистов — в этот раз на мероприятии присутствуют 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.