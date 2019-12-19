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Верховная рада Украины приняла доработанный избирательный кодекс

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Верховная Рада приняла большинством голосов законопроект об избирательном кодексе страны с предложениями президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал «112» в четверг, 19 декабря.

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Новый избирательный кодекс предусматривает проведение выборов с открытыми региональными списками. У избирателей появится возможность голосовать за конкретного кандидата, а не только за партию.

Чтобы принять участие в распределении депутатских мандатов, партии необходимо преодолеть 5% проходного барьера. Кроме того,вместо более 200 одномандатных округов будет создано 27 региональных.

Как отмечает украинский портал «Ракурс», законопроект о новом избирательном кодексе был подписан в июля бывшим спикером рады Андреем Парубием. Однако Зеленский наложил вето на законопроект в сентябре. Команда президента назвала его одним большим позором.

В октябре Верховная рада отправила законопроект на доработку с учетом поправок Зеленского.

13 декабря сообщалось, что Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о внесении изменений в конституцию Украины относительно децентрализации власти.

Текст проекта пока не обнародован, однако в карточке к нему сказано, что документ получен парламентом и передан на рассмотрение руководству. В свою очередь, Зеленский отметил законопроект как неотложный.

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