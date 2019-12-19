Разработчики «Визомитина» проводят клинические испытания глазных капель в США

Группа исследователей с составе российской ООО «Митотех» (входит в портфель «Роснано») и гонконгской Essex Bio-Technology приступила к новому этапу клинических испытаний глазных капель для пациентов с синдромом «сухого глаза», говорится в сообщении, оказавшемся в распоряжении «Известий» 19 декабря. Испытания получили название VISTA-2.

«Клиническое исследование VISTA-1 дало четкий результат, что крайне необычно для такой вариативной патологии, как синдром сухого глаза. На фоне применения препарата произошло быстрое улучшение состояния пациентов по нескольким клинически значимым параметрам», — прокомментировал генеральный директор ООО «Митотех» и научный директор Mitotech S.A. Максим Скулачев предыдущий этап испытаний.

Над идеей лечить глазные болезни при помощи вещества SkQ1 — митохондриально адресованных антиоксидантов, российские ученые из МГУ работают с 2007 года. Именно тогда было сделано первое открытие, связанное с профилактикой и лечением глазных болезней при помощи SkQ1.

По словам Скулачева, учитывая хорошую переносимость препарата, результаты первого исследования — VISTA-1 — делают SkQ1 весьма перспективным лекарством от синдрома сухого глаза во всем мире.

Исследование Vista-2 входит в программу третьей фазы испытаний препарата в США, его цель — получить право продаж препарата в стране. В исследовании примут участие 600 пациентов с синдромом сухого глаза. Разработчикам капель предстоит подтвердить результаты, полученные в ходе предыдущего исследования VISTA-1, о том, что применение митохондриального антиоксиданта SkQ1 значительно снижает выраженность симптомов заболевания.

«Мы очень воодушевлены положительными результатами VISTA-1, позволившими нам принять решение о запуске VISTA-2. Мы рады продолжить сотрудничество с Mitotech S.A. и сделать еще один шаг к выводу SkQ1 на мировой рынок препаратов от синдрома сухого глаза», — отметил президент гонкогской корпорации Essex Bio-Investments Мальком Нгиам.

В 2012 году на российский фармацевтический рынок уже вышли глазные капли «Визомитин», разработанные «Митотехом» на основе SkQ1 и применяющиеся при лечении начальной стадии возрастной катаракты и синдрома «сухого глаза». За весь период реализации препарата его продажи составили более 2 млн флаконов.

В 2005 году группа ученых Московского государственного университета (МГУ) во главе с Владимиром Скулачевым синтезировала SkQ1 — антиоксидант, способный проникать внутрь митохондрий и нейтрализовать приводящие к старению токсичные формы кислорода в месте их образования. В ходе испытаний было установлено, что вещество замедляло развитие определенных признаков старения. Научные результаты коммерциализировала компания «Митотех», которая с 2009 года разрабатывает лекарственные препараты на основе соединения SkQ1. В 2010 году компания получила поддержку «Роснано». Разработка препаратов системного действия для борьбы с возрастными заболеваниями остается ключевым направлением для «Митотеха».