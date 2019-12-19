Запрет продажи снюсов несовершеннолетним рассмотрят в Саратовской области

Законопроект о запрете продажи никотиновых смесей несовершеннолетним поступил в Саратовскую областную думу. Депутаты обеспокоены распространением снюсов среди подростков.

Авторы инициативы поясняют, что смеси набирают популярность среди несовершеннолетних из-за отсутствия запаха сигарет, доступности и мифов о безвредности. При этом снюс изготавливается из трав, которые пропитаны никотином. Потребители снюса получают внушительную дозу никотина по сравнению с курильщиками. За один сеанс потребления смеси в организм поступает порядка 20 мг никотина, в то время как в сигарете содержится не более 1,5 мг, пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

Депутаты напомнили, что инициатива по ограничению продажи снюсов несовершеннолетних уже обсуждают в Краснодарском крае, запрет действует в Белгородской и Вологодской областях.

18 декабря сообщалось, что законодательное собрание Оренбургской области приняло закон о полном запрете продажи бестабачных никотиносодержащих смесей. Он вступит в силу 20 февраля.